Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti
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Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalgazi eski Belediye Başkanı Osman Sarı hayatını kaybetti.

08.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:42
Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti

'in eski Belediye Başkanı Osman Sarı hayatını kaybetti.


Mihalgazi ilçesinde 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlık görevini sürdüren Osman Sarı, geçirdiği sonrasında hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesinin defni, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye gelemeyen akrabalarından dolayı bir gün ertelendi. Sarı, ardından öğlen namazına müteakip Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Mihalgazi İlçe Mezarlığında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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