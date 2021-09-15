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Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Spor
Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

TÜRKİYE Boks Federasyonu Eski Başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Boks Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

TÜRKİYE Boks Federasyonu Eski Başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Boks Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

2020 Olimpiyatları sonrası Türkiye Boks Federasyonu'nda yapılacak seçim için ilk adaylığını eski başkanlardan Hasan Rüzgar açıkladı. TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Rüzgar, boks sporuna hizmet etmek ve deneyimlerini aktarmak için aday olduğunu belirtti. Boksun geçmişinin günümüzden daha parlak olduğunu ifade eden Rüzgar, imkanların geliştiğini ama başarıların gelişmediğini vurguladı.

"DENEYİMLERİMİ AKTARMAK İÇİN ADAYIM"

Rüzgar, boksla alakalı bilgi ve birikimini aktarmak için aday olduğunu söyleyerek, "Boksla ilgilenmediğim dönemlerde bile boks hakkında okuyup yazdım. Boks sevincini ve hevesini içimden atamadım. Bana göre eksik ve yanlış olan bazı şeyler var Türk boksunda, bunları düzeltecek bilgi ve birikime sahip olduğumu düşünüyorum" dedi.

Rüzgar, olimpiyatlardan sonra seçim tarihini belirlemeyen Boks Federasyonu'nu eleştirerek, şunları ifade etti.

"Sportif federasyonları seçim yönetmenliğine göre olimpiyatlardan sonra 3 ay içinde seçimlerinin yapılması gerekiyor. 8 Ağustos'ta olimpiyatlar bitti. 8 Kasım'a kadar seçimlerin yapılması gerekiyor ama henüz seçim tarihi hangi gün olacağı ilan edilmedi. 8 Kasım'a kadar bu seçimlerin yapılması gerekiyor."

Basın toplantısı sonrası yönetim kurulunu açıklayan Rüzgar, seçimlere katılacak adaylara başarılar diledi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Spor Haberleri
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Haber: Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
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