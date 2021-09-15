Eski Başkan Hasan Rüzgar, Boks Federasyonu'na başkan adaylığını açıkladı

TÜRKİYE Boks Federasyonu Eski Başkanı Hasan Rüzgar, Türkiye Boks Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

2020 Olimpiyatları sonrası Türkiye Boks Federasyonu'nda yapılacak seçim için ilk adaylığını eski başkanlardan Hasan Rüzgar açıkladı. TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Rüzgar, boks sporuna hizmet etmek ve deneyimlerini aktarmak için aday olduğunu belirtti. Boksun geçmişinin günümüzden daha parlak olduğunu ifade eden Rüzgar, imkanların geliştiğini ama başarıların gelişmediğini vurguladı.

Basın toplantısı sonrası yönetim kurulunu açıklayan Rüzgar, seçimlere katılacak adaylara başarılar diledi.