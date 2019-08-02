Eski başhekim sağlık müdürü oldu

2011 ile 2019 yılları arasında Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde başhekim olarak görev yapan Dr. Bekir İnebeyli, Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesindeki görevinden İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Bekir İnebeyli, yeni göreve başladı. İnebeyli konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "2011-2019 yılları arasında başhekim olarak çalıştığım Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinden ayrılıp Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine başlamış bulunmaktayım. Başhekimliğim sürecinde hastanemizi yeni modern binasına taşıdık, tüm tıbbi cihaz ve demirbaş eşyaları yenileyerek ve Boyabat halkına hizmet etmeye çalıştık. Görev yaptığım esnada, değerli desteklerini esirgemeyen beraber çalıştığım idareci, doktor, tıbbi, idari tüm çalışma arkadaşlarıma ve Boyabat halkına teşekkür ederim" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA