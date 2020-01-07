Eski Başbakanlık personeli 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Eski Başbakanlık personeli 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakanlık personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

07.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:51
Eski Başbakanlık personeli 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, eski personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Eski Başbakanlık personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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