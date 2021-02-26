Eski başbakanlardan Tansu Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması
26.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:54
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Çiller, mesajında, "Cumhuriyetimizin 54. Hükümeti olarak 28 Şubat sürecinde yönetimde bulunan Refahyol Hükümetinde koalisyon ortaklığı yaptığımız Refah Partisi Genel Başkanı, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük