Eski başbakanlardan Tansu Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması

26.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:54
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çiller, mesajında, "Cumhuriyetimizin 54. Hükümeti olarak 28 Şubat sürecinde yönetimde bulunan Refahyol Hükümetinde koalisyon ortaklığı yaptığımız Refah Partisi Genel Başkanı, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Eda Ece Sibel Can Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski başbakanlardan Tansu Çiller, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:55:30. #1.14#
title