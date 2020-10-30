Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakanlar'dan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Başbakanlar'dan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer tümörüne yenik düştü. Kanser ile mücadele eden Yılmaz 23 Ocak 2019'da operasyon geçirmiş ve tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020'de bu kez de beyin ameliyatı geçiren Yılmaz, hastanede uzun süre tedavi gördü. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, 2 yıl süren akciğer kanseri ve sonrasında gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz'ın özgeçmişi

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğan Yılmaz İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nde okuyan Yılmaz, 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

1983 yılında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı olarak görev alan Yılmaz, Rize milletvekili seçildi. Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Yılmaz, Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesiyle ANAP Genel Başkanlığı yaptı.

Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında 3 kez başbakanlık görevinde de bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı