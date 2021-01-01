Eski Başbakanlardan Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri vefat etti
01.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:14
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Ali Güneri (85), Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Ali Güneri (85), Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Güneri, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen Güneri, yaşamını yitirdi.
Güneri'nin cenazesi, yarın öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm