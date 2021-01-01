Eski Başbakanlardan Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri vefat etti
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Eski Başbakanlardan Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri vefat etti

01.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:14
Eski Başbakanlardan Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri vefat etti

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Ali Güneri (85), Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Ali Güneri (85), Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Güneri, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisindeki müdahaleye rağmen Güneri, yaşamını yitirdi.

Güneri'nin cenazesi, yarın öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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