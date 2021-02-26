Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı

26.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:41
Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı

Sadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Milli Görüş'ün birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu belirtti.

Erbakan'ın çizgisinin Saadet Partisi'nin çizgisi olduğunu belirten Kaya, "Erbakan hoca hayatı boyunca maddi ve manevi kalkınmanın, yerli ve milli bir duruşun, üreten bir ekonominin, birlik ve beraberliğin mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

Bu mücadelenin adı ve adresinin Saadet Partisi olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi, bu aziz milletin özüdür, ruhudur, mayasıdır. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin teminatıdır. Geçen her gün, yaşanan her olay, tecrübe ettiğimiz her gelişme onun mücadelesini daha anlamlı ve daha önemli hale getiriyor. Merhum Necmettin Erbakan hayatı boyunca hakkın hakimiyeti için çalıştı. İyinin, doğrunun, güzelin, faydalının mücadelesini verdi. O küçük hesapların değil, büyük hedeflerin insanı idi. Bir ilim, fikir, aksiyon ve devlet adamı olarak Erbakan'ın ufkunu, vizyonunu, azmini, mücadelesini ve asaletini çok daha iyi anlıyoruz. Kendisini, vefatının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan İrem Derici Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Mesut Bakkal Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:44:26. #1.16#
title