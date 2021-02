Eski başbakanlardan Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı

Sadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Milli Görüş'ün birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu belirtti.

Erbakan'ın çizgisinin Saadet Partisi'nin çizgisi olduğunu belirten Kaya, "Erbakan hoca hayatı boyunca maddi ve manevi kalkınmanın, yerli ve milli bir duruşun, üreten bir ekonominin, birlik ve beraberliğin mücadelesini verdi." ifadelerini kullandı.

Bu mücadelenin adı ve adresinin Saadet Partisi olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi, bu aziz milletin özüdür, ruhudur, mayasıdır. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin teminatıdır. Geçen her gün, yaşanan her olay, tecrübe ettiğimiz her gelişme onun mücadelesini daha anlamlı ve daha önemli hale getiriyor. Merhum Necmettin Erbakan hayatı boyunca hakkın hakimiyeti için çalıştı. İyinin, doğrunun, güzelin, faydalının mücadelesini verdi. O küçük hesapların değil, büyük hedeflerin insanı idi. Bir ilim, fikir, aksiyon ve devlet adamı olarak Erbakan'ın ufkunu, vizyonunu, azmini, mücadelesini ve asaletini çok daha iyi anlıyoruz. Kendisini, vefatının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci