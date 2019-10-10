Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek telefonu
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
10.10.2019 17:35
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Eski başbakanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA