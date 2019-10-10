Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon

Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a eski başbakanlardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.

10.10.2019 17:39
Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a eski başbakanlardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.

Eski Başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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