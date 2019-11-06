Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Yeni Mahalle'de anıldı

06.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:08

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 13'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ecevit, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Yenimahalle Belediyesi ve Ecevit Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Köykent'ten Teknokent'e" adlı panelle anıldı.

Ecevit'in halk adamı olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ecevit, Türk siyasetine 51 yılını veren, bakanlık, başbakanlık yapan, 1974'de Kıbrıs Fatihi olan, adını bu halkın çocuklarına, dağa, taşa yazdıran halkın Karaoğlan'ı olan bir liderdi, yazardı, şairdi. Hiçbir zaman gösterişi sevmeyen, onun ideallerine inansın inanmasın herkesin dürüstlüğü konusunda hemfikir olduğu halk adamı Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Öncelikle şehirlerde köylü gibi yaşamaktansa köyde şehirli gibi yaşanılacaktı. Köylere yol, okul, sağlık ocakları, entegre tesisler, kooperatifler, kültür merkezleri, spor merkezleri yapılacaktı. Kim bilir köy enstitülerinde olduğu gibi bu köylerden de ne kadar çok sanat, bilim ve kültür insanımız yetişecekti." değerlendirmesinde bulunan Yaşar, Ecevit'in hayali olan "Köykent Projesi" için hala geç kalınmadığını belirtti.

Yaşar, "Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak bu sorumluluk bizlerin. Özellikle Büyükşehir Yasası'nı CHP'li büyükşehir belediyeleri Köy-Kent Projesi'ni tekrar hayata geçirmek için fırsat olarak değerlendirebilir." açıklamasında bulundu.

Panelde, Ecevit'in siyasi kimliğinden, aile yaşantısına, arkadaşlık ilişkilerinden, sanata verdiği öneme kadar birçok konu ele alındı.

Ecevit Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ise "Ecevit"in çok önem verdiği 2 projesi vardı. Biri Köykent diğeri Teknokent. Ecevit Köykent projesini yıllar önce başlattı ancak devam edemedi. Teknokent ise sonraki yıllarda hayata geçirdiği bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA