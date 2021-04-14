Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
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Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut (86), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut (86), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, geçen yılın Kasım ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süre tedavi gören Yıldırım Akbulut, bugün hayatını kaybetti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARITBMM Başkanı Mustafa Şentop, başsağlığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Yıldırım Akbulut Beyi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eski Meclis Başkanımız ve Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. YILDIRIM AKBULUT

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935'te Erzincan'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989-1991 yıllarında sürdürdü. Akbulut, 1987-1989 ve 1999-2000 yıllarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. 17'nci, 18'inci, 19'uncu dönem Erzincan ve 21'inci dönem Ankara milletvekili olan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 


Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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