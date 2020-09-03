Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
03.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:55

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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