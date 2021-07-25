Eski Başbakan Tansu Çiller'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik Açıklaması

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın milletçe herkesi çok sevindirdiği ve gururlandırdığını belirtti.

Eski Başbakan Çiller, "Bizlere güzel bir bayram hediyesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve bu başarıda paydaş olan herkesi candan kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara