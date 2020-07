Eski başbakan Tansu Çiller, Ayasofya Camii'ne geldi 86 yıl aradan ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen eski başbakan Tansu Çiller, "Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir.

86 yıl aradan ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen eski başbakan Tansu Çiller, "Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Bunu başaran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenleri teker teker kutlamak isterim. Bugün milletin dediği olmuştur. Bugün Ayasofya Camii'ne namaz kılmaya geliyoruz. Her kes bir şey söyler ama son sözü daim milletimiz söyler. Özlem günün heyecanın bugün kavuşma günüdür" dedi.

Eski başbakan Tansu Çiller," Bugün tarihi bir gün aynı zamanda vuslat günü. On yıllarca değil böyle yüz yıllarca milletin adeta DNA'sına işlemiş büyük bir özlem vardı. Bugün bu özleme cevap verile bilmiştir. Bu heyecan bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Bunu başaran bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutlamak istiyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenlere teker teker kutlamak isterim. Bu vesile ile bir şeyi daha işaret etmek gerek. Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii'ne namaz kılmaya geliyoruz. Her kes bir şey söyler ama son sözü daim milletimiz söyler. Milletimizde ne söylerse iyi söyler güzel söyler. Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Özlem günün heyecanın bugün kavuşma günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün bir algı operasyonu da söz konusu, çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var"

Kadına şiddet konusuna da değinen Çiller," Kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın kadına kalkan eli tutarım, müsaade etmem. Ancak, bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonun da çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu doğruyla hakikatle örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler herkesin de bir hesabı vardır. Allah'ında bir hesabı vardır ve zamanda daima doğrunun yanındadır" dedi. - İSTANBUL

