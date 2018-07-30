Eski Başbakan Mesut Yılmaz: "Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar"

Eski Başbakan Mesut Yılmaz:

"(ABD'li papaz Andrew Brunson için) Normal şartlarda belki de mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular"

RİZE (İHA)- Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Rize'de babasının adına yapılmış olan Hasan Yılmaz İlkokulunun kapasite yükseltme çalışmaları için kente geldi.

Rize'de 53 Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden Eski Başbakan Mesut Yılmaz, burada Rizeli hemşehrilerine oğlunun cenazesinde kendisinin acılarını paylaştığı için teşekkür etti. Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil ve eski Anavatan Partililer eşlik etti.

Dernek ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yılmaz, ABD'li papaz Andrew Brunson'un tutuklanması ile ilgili ABD'nin verdiği tepkinin yersiz olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Amerikalılar papaz serbest bırakılmasın diye böyle bir çıkış yaptılar çünkü bu şekilde bir tehditle değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bugün ki dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil. Normal şartlarda belki de mahkemenin ilk duruşmasında beraat edecek bir kişiyi şimdi daha zor duruma soktular. Onun için bunun çok kötü bir diplomasi olduğunu düşünüyorum. Amerika'daki çok başlılığın açık bir tezahürü olduğunu düşünüyorum. Bir bakan ayrı konuşuyor bir başka bakan daha ayrı konuşuyor. Amerika çok ciddi bir yönetim krizi yaşıyor ve bu ister istemez ikili ilişkilerimizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Alman milli takımında futbol oynamama kararının doğru bir karar olduğunu dile getiren Yılmaz, "Adaşımın doğru yaptığını düşünüyorum. Almanya bu Dünya Kupası'nda iyi bir netice alamadı, bunun günah keçisi Mesut Özil'i yapmak istediler. O da buna karşı bir tepki koydu. Bence çok insani ve ahlaki bir tepki" diye konuştu.

Türkiye'nin kendi savunmasını ve güvenlik sistemlerini oluşturması için attığı adımların yerinde olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, "Amerika ile Avrupa arasında şimdiye kadar tarihte hiç yaşanmamış ölçüde önemli bir görüş ayrılığı, farklı yaklaşımlar söz konusu. Hatta Amerika NATO'dan çıkmaktan bahsediyor. Dolayısıyla yeniden kurulan bir dünyada her ülke gibi Türkiye'de kendi güvenliğini savunmasını sağlama alacağı yeni arayışlar içerisinde olacaktır. Bu yeni başlayan bir şey de değildir. Benim gönlümden geçen Türkiye'nin bütün komşularıyla bütün büyük güçler ile en iyi işler içeresinde olmasıdır. Bunun aynı zamanda Türkiye'nin de menfaatine olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.