Eski Başbakan Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

21.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:32

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişinin gün içerisinde 1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı'na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdiği belirtildi.



Geçtiğimiz aylarda da Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idaresi YÖK tarafından Marmara Üniversitesine devredilmişti. Euronews.com'da Görüntüle