Eski banka binası ve Osmanlı hamamı kütüphane olacak

Turgutlu Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısı şubat ayında alınan karar gereği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclisin gündemine ek gündem maddesi olarak eklenen ilçe merkezindeki eski banka binası ile Osmanlı hamamının restore edilerek kütüphaneye dönüştürülmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne süresiz veya 25 yıllığına bedelsiz devri oy birliğiyle kabul etti.



Turgutlu Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 5 gündem ve ek bir madde görüşülerek karara bağlandı.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açılış konuşmasında, "İdlib'ten aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı, hepimizi derinden yaraladı. Güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerlerimiz şehadete yürüdü. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devam eden operasyonlarda görev olan askerlerimizin Allah Yardımcısı olsun, Aziz Türk Milleti'nin başı sağ olsun. 25 Şubat'ta başlayan mübarek üç ayların, 27 Şubat gecesi idrak ettiğimiz Regaip Kandili ve 21 Mart'ta idrak edeceğimiz Miraç Kandili'nin ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesi, birlik ve beraberliğimizi arttırması, yaşanan savaşları, terörü, şiddeti bitirmesi en büyük temennimizdir. Tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını, Regaip ve Miraç kandilini tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün, gün geçtikçe artan kadına şiddetin ve kadın erkek eşitsizliğinin nasıl bitirileceğini konuşacağımız, bunları çözmeye çalışacağımız bir gün olması en büyük dileğimizdir. İşine, evine, çocuğuna, kocasına, ailesine, kentine, milletine ve ülkesine emek veren, hayatın her anında yan yana olduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününü kutluyor, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir dönemin kapılarını açmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Mart 1921'de vatan şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yılını kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmadığı bir yıl olmasını diliyorum. Her satırında kahramanlık, vatan sevgisi, inanç, mücadele ve çok büyük fedakarlıklar olan bir destanın adıdır Çanakkale! Yurdun her bir köşesinden gelen bu aziz milletin fertleri dönemin büyük devletlerine ve silahlarına gövdesini siper ederek, tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilmez olduğunu göstermiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de söz konusu vatanın bütünlüğü ve ulusumuzun bağımsızlığı olduğunda bu milletin aynı mücadeleyi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Atalarımızın Çanakkale'de kanını, canını vererek bizlere miras bıraktığı bu cennet vatanın yılmaz bekçileri olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatırım. Bu aziz millete böylesine destansı bir zafer bırakan Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Her kültürün kendi değerleriyle özdeşleştirdiği özünde bizlere baharı müjdeleyen, birlik, beraberliğin, kardeşliğin bayramı, 21 Mart'ta idrak edeceğimiz Nevruz bayramını kutluyorum." dedi.



Başkan Akın'ın açılış konuşmasının ardından meclisin gündemindeki maddeler görüşülerek karar bağlandı. İklim Sözleşmesi kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 74. maddeleri gereğince konu mecliste görüşülerek ilgili bakanlıktan onay alınmak şartıyla Başkan Akın'a imza için oy birliği ile yetki verildi.



Kadastro çalışmalarında görev alacak isim belli oldu



Meclis Kararı ile bilirkişi olarak seçilen Süleyman Altıntaş'ın vefat etmesinin ardından yerine Kurudere Mahallesinde 3402 sayılı Kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapacak yeni isim İsmail Akça olarak oy birliğiyle kabul edildi.



Mecliste ayrıca, 'Manisa ili için hazırlanacak kitapta Turgutlu'nun tanıtımı' konulu ortak komisyon raporu da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.



Eski banka binası ve hamam kütüphane olacak



Mart ayı meclisi gündem maddelerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilgi sayılı yazısına istinaden ek gündem maddesi olarak eklenen eski banka binası ve Osmanlı hamamıyla ilgili madde de görüşüldü. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsisli, İstiklal Mahallesi, 579 Ada 22, 23, 24, 25 ve 26 parseller üzerinde bulunan eski banka binası ile Yılmazlar Mahallesi, 342 Ada 19 parselde bulunan eski Osmanlı hamamının Turgutlu Belediyesi ile yapılacak protokole göre restorasyon uygulamalarının yapılarak İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne süresiz veya 25 yıllığına bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesi gereğince tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA

