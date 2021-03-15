Eski Bangladeş Başbakanı Halide Ziya'nın hapis cezası 6 ay daha ertelendi
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Eski Bangladeş Başbakanı Halide Ziya'nın hapis cezası 6 ay daha ertelendi

15.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:23
Eski Bangladeş Başbakanı Halide Ziya'nın hapis cezası 6 ay daha ertelendi

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya hakkında verilen hapis cezasının 6 ay daha ertelendiği bildirildi.

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya hakkında verilen hapis cezasının 6 ay daha ertelendiği bildirildi.

Adalet Bakanı Anisul Huk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziya'nın cezasının sağlık gerekçeleriyle 3'üncü kez ertelendiğini duyurdu.

Huk, Ziya'ya bu süre içerisinde yurt dışına çıkma ve siyasi etkinliklere katılma yasağı getirildiğini kaydetti.

75 yaşındaki Ziya, artrit (eklemlerin iltihaplanması), şeker hastalığı ve göz sorunları gibi hastalıklardan tedavi görüyor.

Eski Başbakan Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya'nın cezası, en son Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tehir edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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