Eski Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur vefat etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından ve TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur, 92 yaşında vefat etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından ve TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanı Hasan Sur, 92 yaşında vefat etti.

Rahatsızlanması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sur, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Hasan Sur'un cenazesi bugün ikindi vakti Bandırma Haydarçavuş Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek.

Bandırma Belediye Başkanlığını 1968-1973, 1973-1977, 1984-1989 olmak üzere 3 dönem yürüten Sur, 1965 yılında kurulan Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını üstlenerek bordo-beyazlı takıma 7 yıl başkan olarak hizmet vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen