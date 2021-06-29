Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından olan, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını da yapan ve dün 92 yaşında vefat eden Hasan Sur'un cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin eski belediye başkanlarından olan, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını da yapan ve dün 92 yaşında vefat eden Hasan Sur'un cenazesi toprağa verildi.

Sur için ilk tören, Bandırma Belediyesi önünde yapıldı. Daha sonra Sur'un cenazesi, Haydarçavuş Camisine taşındı.

Cami bahçesindeki törene, Sur'un ailesi ve yakınları ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Belediyesi ve Bandırmaspor'un eski yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, ikindi vakti Bandırma Haydarçavuş Camisinde kılınan cenaze namazını müteakip şehir mezarlığında defnedildi.

Hasan Sur dün gece rahatsızlanması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

Bandırma Belediye Başkanlığını 1968-1973, 1973-1977, 1984-1989 olmak üzere 3 dönem yürüten Sur, 1965 yılında kurulan Bandırmaspor'un kurucu başkanlığını üstlenerek bordo-beyazlı takıma 7 yıl başkan olarak hizmet vermişti.

Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bandırma Belediye Başkanı Hasan Sur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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