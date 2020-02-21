: Eski bakır kaplar kadınların elinde hayat buluyor

21.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:12

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kapları motif motif işleyerek adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Kursta eski bakır kaplara motifler işleyen kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de aldıkları siparişlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Derya Yılmazer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerle kullanılmayan bakır kapları işleyerek yeni bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Bakır işlemeciliğinin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olduğunu anlatan Yılmazer, "Açtığımız kurslarla bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Kursumuzu genelde kadınlar tercih ediyor. Kursiyerlerimiz bakır kapları ince ince işleyerek sanat eserine dönüştürüyor." dedi.

Yılmazer, kursiyerlerin kursta boş zamanlarını değerlendirdiğini aktararak "Kursiyerlerimiz kendi evlerinden getirdikleri bakır kapları işledikleri gibi, yeni bakır ürünler üzerinde de işleme yapıyor. Dışarıdan sipariş alıp ücret kazanabiliyor. Kursumuzda bakır kadınlarımızın elinde hayat buluyor." diye konuştu.

Merve Keklikçi de kursa 2 yıldır katıldığını belirterek, "Burada hem boş zamanımızı değerlendiriyoruz hem de evimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Yeni ürünlerin yanında genelde evlerdeki eski ibrik, bakır tabak üzerine oyma işleme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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