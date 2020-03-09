Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı
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Saadet Partisi, Şevket Kazan, Politika

Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

09.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:52
Eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Karamollaoğlu, vefat haberinin ardından Kazan'ın hayatını kaybettiği hastaneye gelerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Uzun bir zamandır yoğun bakımdaydı. Partimize ve memlekete çok hizmetleri geçen bir ağabeyimizdi. Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum." dedi.

Öte yandan bazı bakanlar ve siyasiler de Twitter'dan Kazan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet eski bakanlarımızdan, Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Şevket Kazan Ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da "Siyasi tarihimizin saygın isimlerinden, gönül ve dava adamı eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan Ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Mevlam ailesine sabrı cemil niyaz etsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Milli Görüş hareketinin duayenlerinden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "Milli Görüş davasının önemli isimlerinden eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan rahmet-i rahmana kavuştu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Milli Görüş camiasının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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