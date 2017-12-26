Eski Bakanlardan Külahlı Vefat Etti

Eski Bakan ve Bursa Milletvekili Cemal Külahlı (87) vefat etti.



Külahlı, yarın TBMM'de düzenlenecek tören ve Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Külahlı İstanbul Teknik Üniversitesinde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Külahlı, TBMM'de 1965-1999 yılları arasında Bursa Milletvekili olarak yer aldı, 43. Hükümet'te de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.



Cemal Külahlı, evli ve üç çocuk babasıydı.