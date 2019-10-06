Eski bakanlardan İmren Aykut, Bodrum'da nikah şahitliği yaptı

06.10.2019 10:26

Eski bakanlardan İmren Aykut, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir düğünde nikah şahidi oldu.

İlçedeki bir otel gerçekleştirilen düğünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bodrum Şubesi Başkanı Osman Akkartal'ın oğlu Muğla Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akkartal, öğretmen Aysun İnan ile dünya evine girdi.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un kıydığı nihahın şahitliklerini ise eski bakanlardan İmren Aykut, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ve eski Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından geline evlilik cüzdanı verirken daha önce de nikah şahitlikleri yaptığını anımsatan İmren Aykut, "Hiçbir nikah bozulmadı. Çok sağlam bir şahidim." diyerek çifte mutluluk diledi.

Nikah duasının ardından genç çift pasta kesip, aileleri ile tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA