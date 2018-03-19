Eski Bakanlardan Güzel'in Vefatı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet dilerken, "Güzel, aydın kişiliği, örnek duruşu ve her zaman hukuksuzluğa karşı adaletin yanında yer alan net ve cesur tavrıyla milletin gönlünde yer edindi." ifadesini kullandı.

Palandöken, kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği ve derin anemi nedeniyle hayatını kaybeden eski bakanlardan Güzel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güzel'in, aydın kişiliği, örnek duruşu, adaletin yanında yer alan net ve cesur tavrıyla milletin gönlünde yer edindiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sayın Güzel, yeri doldurulamaz bir devlet adamıdır. Hafızalarımızda önemli devlet adamlığı kimliğiyle yer edinen Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."