Eski Bakan Yılmaz'dan, Başkan Özlü'ye nezaket ziyareti

08.10.2019 12:42

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı TBMM Meclisi eski Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 65. Dönem Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.



65.Hükümet Döneminde aynı kabinede görev yapan Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan TBMM Eski Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz beraberinde, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ile birlikte Düzce Belediyesi Kültür Merkezin de Belediye Başkanı Faruk Özlü 'yü ziyaret etti. Başkan Özlü, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederken, Düzce Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA