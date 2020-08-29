Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjde
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Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjde

ZONGULDAK'ta partisinin merkez ilçe olağan kongresine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak açıklarında bulunan doğal gazın kente ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını ifade ederek, "Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık...

Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjde
29.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:26

ZONGULDAK'ta partisinin merkez ilçe olağan kongresine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak açıklarında bulunan doğal gazın kente ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını ifade ederek, "Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden biri" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak'ta AK Parti Merkez İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumda yapılan kongrede konuşan Yıldız, Türkiye'nin yalnızca ekonomisiyle, idaresiyle, sosyal hayatıyla değil, aynı zamanda zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, sağduyusu ve sezgileriyle büyüdüğünü söyledi. AK Parti'nin milletin özlemlerinden ve taleplerinden doğduğunu ifade eden Yıldız, "AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir, AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. Bu yüzden bütün çabalarımızın semeresi, bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir" dedi.

ZONGULDAK AÇIKLARINDA BULUNAN DOĞAL GAZZonguldak açıklarında bulunan doğal gaz ile ilgili konuşan Yıldız, bu buluşun 36 yıllık mühendislik hayatında duyduğu en güzel müjdelerden biri olduğunu ifade etti. Doğal gazın Zonguldak ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bütün yer altı zenginlikleriyle beraber şu ana kadar Türkiye'nin enerji istikrarına kömürleriyle, madenleriyle beraber katkı koyan Zonguldak'ın, yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olan petrol ve doğalgazla da bu katkıyı koyduğunu hep beraber görüyoruz. Karadeniz'de münhasır ekonomik sahada Tuna-1 yeni ismiyle Sakarya inşallah yeni bulunacaklarla beraber Zonguldak'ın ve birçok ismin inşallah geçeceği yeni blokların, yeni alanların yalnızca bizim refah seviyemize değil, inşallah kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize inşallah büyük katkılar koyacağımıza inandığımız bir enerjiden, doğal gazdan bahsediyoruz. Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden biri."


Kaynak: DHA

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