Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi
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Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildiDIŞİŞLERİ Bakanlığı, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini açıkladı.

18.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:52

Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, 17 Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmiştir. Oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak bu göreve getirilen Büyükelçi Bozkır'ın, bir yıl boyunca yürüteceği BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'nı 15 Eylül 2020 tarihinde devralması öngörülmektedir" denildi.

BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstleneceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını 2014 yılında açıklamış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül 2019 tarihinde BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, Büyükelçi Bozkır'ı aday gösterdiğimizi tüm dünya kamuoyuna duyurmuştur. Seçim sürecine Sayın Bozkır tek aday olarak katılmıştır. BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM'nin görevleri açısından kilit niteliğindedir. Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte; çoktaraflılığı ve işbirliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır."

Açıklamada, Büyükelçi Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanlığı görevini, BM teşkilatının kuruluşunun 75'inci yıl dönümünde ve BM sisteminin koronavirüs salgınına karşı etkin mücadele yöntemleri aradığı zorlu dönemde üstlenecek olmasının ayrı bir önem taşıdığı kaydedildi ve tecrübeli bir diplomat, siyasetçi olan Bozkır'ın, sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine, dünya barışı, istikrarı ve sıkıntılı dönemin aşılmasına katkılar sağlayacağına olan inanç vurgulandı.

Haber: ANKARA,(DHA)

DHA-Gündem - Türkiye-Ankara - ANKARA,(DHA)

Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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