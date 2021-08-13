Eski Bakan Özhaseki'den Vali Ünlü'ye Ziyaret
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Eski Bakan Özhaseki'den Vali Ünlü'ye Ziyaret

Eski Bakan Özhaseki'den Vali Ünlü'ye Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dizi programa katılmak üzere Giresun'a gelen 65. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Giresun'a gelen 65. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki, Giresun Valiliği'ni ziyaret etti.

65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 13 Ağustos Cuma günü Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ile makamında bir süre sohbet etti.

Vali Ünlü, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda "Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki'yi Valiliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette; AK Parti Giresun Milletvekilleri Av. Kadir Aydın ve Av. Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı'da hazır bulundu.

Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. pic. twitter. com/7ekk5vzswk

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 13, 2021 Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. @mehmetozhaseki 'yi Valiliğimizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Kaynak: Habermetre

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