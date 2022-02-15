Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

ANKARA (AA) - Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.

Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.

18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.