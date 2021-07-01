Eski Bakan Moğultay vefatının 4'üncü yılında kabri başında anılacak
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Eski Bakan Moğultay vefatının 4'üncü yılında kabri başında anılacak

Eski Bakan Moğultay vefatının 4'üncü yılında kabri başında anılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 18, 19. ve 20. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay, vefatının dördüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anılacak.

Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 18, 19. ve 20. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay, vefatının dördüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anılacak.

Kartal Belediyesi'nin organize ettiği anma töreni, 4 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Mehmet Moğultay'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleşecek.

Mehmet Moğultay

1945 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yaptı. 1987-1999 yılları arasında TBMM 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve CHP'de Genel Sekreter Yardımcısı, MYK üyesi ve Parti Meclisi üyesi seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak da görev yaptı. 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Mehmet Moğultay, 5 Temmuz 2017 tarihinde ABD'de vefat etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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