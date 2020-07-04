Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı Eski bakan Mehmet Moğultay, vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Eski bakan Mehmet Moğultay, vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

49 ve 50'ninci hükümetler de Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmış Mehmet Moğultay vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabrinde yapılan anma törenine Kartal Belediye Balkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Mehmet Moğultay'ın eşi ve çocukları ile az sayıda seveni katıldı. Törende Moğultay için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tören daha sonra toplu bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"Herkesi kucaklayan anlayışıyla büyük bir devlet adamıydı"

Mehmet Moğultay'ı anmanın kendilerine gurur verdiğini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Pandemi sürecindeyiz. Bu nedenle büyük bir toplanma gerçekleştirmedik. Sadece birkaç dosta haber verildi. Bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için birkaç dostuyla bugün mezarı başındayız. Korona virüsü atlattıktan sonra sayın bakanımızın anmalarını onu seven bütün dostlarıyla anmak bizim boynumuzun borcu. Sayın bakanımız bakanlığı döneminde herkesi kucaklayan anlayışıyla da büyük bir devlet adamıydı. Böyle bir devlet adamını Kartal'da yaşadığı süreçten kaynaklı olarak anmak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA