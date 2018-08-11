Eski Bakan İsmet Yılmaz'ın Annesi Vefat Etti
Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın annesi Turunç Yılmaz, İstanbul’da vefat etti.
Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz, İstanbul'da vefat etti. Anne Yılmaz'ın yarın Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Anne Yılmaz'ın yarın Sivas'ta ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL