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Eski Bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eski Bakan Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara'da vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için Tbmm'de tören düzenlendi.

Ankara'da dün geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski siyasetçi 93 yaşındaki Hayrettin Uysal için TBMM'de tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunularak duaların okunduğu törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekilleri, Uysal'ın yakınları ve ailesi katıldı.

40'ıncı hükümette Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci ve 16'ncı dönem Sakarya Milletvekili olan Uysal'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

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