Eski Bakan Güler'in avukatından açıklama Açıklaması
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Eski Bakan Güler'in avukatından açıklama Açıklaması

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in avukatı Kamil Şirin, müvekkili hakkında internet ortamında yer alan haberlerin, manipülatif amaçlı, tamamen gerçek dışı iddialardan ibaret olduğunu bildirdi.

Eski Bakan Güler'in avukatından açıklama Açıklaması
21.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:38

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in avukatı Kamil Şirin, müvekkili hakkında internet ortamında yer alan haberlerin, manipülatif amaçlı, tamamen gerçek dışı iddialardan ibaret olduğunu bildirdi.

Şirin, yaptığı yazılı açıklamada, Güler ile ilgili son birkaç gündür internet ortamında birtakım asılsız haberlere yer verildiğini aktardı.

Avukat Şirin, "Söz konusu içerikler dayanağı olmayan ve yurt dışındaki malum merkezlerin öteden beri kurguladığı, hedefi herkesçe bilinen manipülatif amaçlı, tamamen gerçek dışı iddialardan ibarettir. Müvekkilimi hedef alan bu iftiralar ve çirkin saldırılar ile ilgili gereken her türlü hukuki yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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