Eski Bakan Eroğlu'nun Irak Temsilciliğine Atanması Şuhut'ta Sevinçle Karşılandı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel Irak temsilcisi olarak atanması memleketi Şuhut'ta sevinçle karşılandı.

Şuhutlular, Milletvekili Eroğlu'nun Irak temsilcisi olmasının haklı gururu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, "Gönüllerin Bakanı gururumuz Irak temsilciliği ile bizleri mutlu etti. Biz gerçekten Bakanımıza bir görev verilmesini bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımıza olan güveninden, vermiş olduğu değerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gönüllerin Bakanı gururumuzun Irak'ın su sorununu çözeceğine gönülden inanıyoruz" dediler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA