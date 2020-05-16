Eski bakan Demirci, Sivas'ta toprağa verildi
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Eski bakan Demirci, Sivas'ta toprağa verildi

ANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Eski bakan Demirci, Sivas'ta toprağa verildi
16.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:37

ANKARA'da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa Demirci (78) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile 19, 20, 21'nci dönem Sivas milletvekili olarak görev yapan Musa Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün vefat etti. Demirci'nin cenazesi karayolu ile Sivas'a getirildi. Koronavirüs tedbirleriyle Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Musa Demirci'nin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar maske taktı, sosyal mesafe kuralına uydu. Demirci, kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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