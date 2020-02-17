Eski Bakan Arslan, Fetih Müzesi'ni gezdi

17.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:29

65. dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Eski Bakan Arslan, Fetih Müzesi'ne hayran kaldı.



AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Bursa'nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında Arslan'a bilgiler verdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi'nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Dündar, daha sonra Arslan'a Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu gezdirdi.



Arslan, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktığında ise şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi inceleyen Arslan, fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik resme hayranlıkla baktı. Arslan, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Başkan Dündar, ziyaretin anısına Arslan'a Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.



Fetih Müzesi'ni gezdikten sonra değerlendirmelerde bulunan eski Bakan Arslan, "Gurur duyulacak bir geçmişimiz var. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmak istiyorsak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin geçmişimizi çok iyi bilmeleri lazım. Tarihimizin burada görsel olarak gençlerimize aktarılmış olması çok önemli. Bu eser için çok emek sarf edilmiş. Başta değerli Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerek mimari gerekse sanatsal ögeler açısından muhteşem bir eser olmuş. Bir fetih günü, bu kadar güzel canlandırılabilirdi. Mühendis ve biraz da mimarlıktan anlayan biri olarak bu eserden ciddi şekilde etkilendim. Çok muhteşem bir eser olmuş. Başkanımız Mustafa Dündar'ı, sanatçıları, tüm emek sarf edenleri, tebrik ediyorum" dedi.



Eski Bakan Arslan, hatıra defterini de duygularını yazarak imzaladı. - BURSA

Kaynak: İHA