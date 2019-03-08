Eski Bakan Ağar ve AK Parti Milletvekili Ataş Elazığ'da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Elazığ'da gerçekleştireceği miting dolayısıyla kente gelen AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ile Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Ağar, burada düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları'nın, 1 Nisan itibariyle belediye başkanı olarak aralarında olacağına inancının tam olduğunu belirtti.



Şerifoğulları'nın mütevazı duruşuyla Elazığ'a yakışan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Ağar, şöyle devam etti:

"Elazığ'ımıza çok önemli hizmetler kazandıracağından emin olduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan dolayı kendisine başarılar diliyorum. Yarın da inşallah Cumhurbaşkanımızın şehrimize teşrifleri, bu kampanyaya ciddi bir ivme daha kazandırılacaktır diye düşünüyorum. Dönüp geriye bakıldığında 16-17 sene zarfında çok ciddi hizmetlerin ifa edildiğini görüyoruz. Elazığ'da yeni dönemde, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, belediye reisiyle de müşterek bir koordinasyon ve uyum içerisinde Elazığ'a bir Elazığ daha katılacağına inanıyorum. Bir yandan belediye reisi, bir yandan milletvekilleri, bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koymuş olduğu yeni yapı, milletle bütünleşen, uyuşan ve her zerresinde birbirinin tamamlayıcısı olan bu yapılar inşallah gelecekte Elazığ'a hepimizin iftihar edeceği, gurur duyacağı büyük hizmetleri getirecektir."

"Elazığ'da seçimi kazanma noktasında bir şüphemiz yok"

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ise hem Cumhurbaşkanının yarinki mitingine katılmak hem de belediye başkan adaylarına başarılar dilemek için Elazığ'da bulunduklarını dile getirdi.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a da bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Ataş, şunları kaydetti:

"Elazığ'da seçimi kazanma noktasında bir şüphemiz yok. 'Türkiye ortalamasına nasıl katkı sağlarız ve 24 Haziran seçimlerindeki oylarımızı daha yukarılara çekebilir miyiz' noktasında bir düşüncemiz var. Yoksa Elazığ'ın mert insanları, partimiz kurulduğu günden bugüne kadar ciddi anlamda destek vermiştir. Her zaman desteğini esirgemeden vatan, bayrak, ezan ve millet için onurlu bir duruş sergileyen bir şehirdir Elazığımız. Buradan tüm Elazığlı hemşehrilerimize bu duruşlarından dolayı teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum."

Belediye başkan adayı Şerifoğulları'nın adaylığı açıklandığı günden itibaren yoğun bir seçim çalışması sürdürdüğünü belirten Ataş, "Rabbim nasip ederse bizler bu seçimden zaferle ayrıldıktan sonrada asıl koşumuz 1 Nisan'dan sonra başlayacak. 5 yıl boyunca ilimize en güzel hizmeti getirebilme, müreffeh bir şehir yaratabilme ve yaşanabilir kentler arasında ön sıraya getirebilmemiz adına şehrimizdeki koşumuz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar da katıldı.

Kaynak: AA