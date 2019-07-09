Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti

Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.

Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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