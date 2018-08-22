Eski Avukatından Trump'ı Köşeye Sıkıştıracak Çıkış: Her Şeyi Anlatmaya Hazırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklandı.

"MÜVEKKİLİM HER ŞEYİ ANLATMAYA HAZIR"

Bu yöndeki açıklama, Cohen'in avukatı Lanny Davis'ten geldi. MSNBC'ye konuşan Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASINI YÜRÜTENLER, RUS DELEGASYONLA GÖRÜŞTÜ

Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

Avukat Lanny Davis'e göre Cohen, Trump'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığıyla ilgili olarak da bilgi sahibi olduğunun farkındaydı.

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİN MÜDAHALE EDİP ETMEDİĞİ SORUŞTURULUYOR

Özel yetkili savcı ve eski FBI Başkanı Robert Mueller'in Cohen ile iletişime geçip geçmediğini ise henüz bilmiyor. Robert Mueller, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

"MÜVEKKİLİM ARTIK RAHATLADI"

Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti. Avukatı Lanny Davis ise "Müvekkilim artık rahatladı" dedi.