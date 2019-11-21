Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok
Haberler » Dünya » Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok - Haber

Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok

euronews'e konuşan eski Uluslararası Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Pierre Goldschmidt'e göre ABD'yi varolan anlaşma temelinde yeni bir anlaşma yapmaya oturmak için ikna etmek zor ancak İran tarafının masaya oturmaya ve müzakere etmeye hazır olduğu kesin.

21.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:34
Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok

Belçikalı nükleer fizik uzmanı, eski Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (IAEA ve şu an Carnegie Vakfı araştırmacısı Pierre Goldschimdt ile 'daki gelişmeleri konuştu.


İranlı bilim insanlarının nükleer yakıt döngüsünün tüm aşamalarını gerçekleştirmiş durumda olduğunu söyleyen Goldschimdt, "Bu da uranyumu heksafloride dönüştürebiliyorlar ve uranyumu zengilenştirebiliyorlar anlamına geliyor" diyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et