Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, son yolculuğa uğurlandı - Haberler Spor
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Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, son yolculuğa uğurlandı

Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, son yolculuğa uğurlandı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Sakarya'da beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden eski Atıcılık Milli Takımı Antrenörü Bülent Bıçakçı'nın cenazesi toprağa verildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden eski Atıcılık Milli Takımı Antrenörü Bülent Bıçakçı'nın cenazesi toprağa verildi.

Geçen yıl Atıcılık Milli Takımı Antrenörlüğü görevinden emekli olan ve geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 3 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybeden Bıçakçı'nın cenazesi, Serdivan Sapak Camisi'ne getirildi.

Burada, Bıçakçı ailesi taziyeleri kabul etti. Bıçakçı'nın cenazesi, cuma vakti kılınan namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Bıçakçı'nın ailesi ile yakınlarının yanı sıra spor ve siyaset camiasından isimler katıldı.

Sakarya'da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 1956'da dünyaya gelen Bülent Bıçakçı, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nin (Rumeli Hisarı Spor Akademisi) ilk mezunları arasında yer aldı.

Biri kız iki çocuk babası Bıçakçı, Türk sporuna sayısız sporcu ve antrenör yetiştirdi.

Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, son yolculuğa uğurlandı

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AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor Haberleri

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