Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, yaşamını yitirdi

SAKARYA (AA) - Eski Atıcılık Milli Takım Antrenörü Bülent Bıçakçı, 66 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen yıl Atıcılık Milli Takım Antrenörlüğünden emekli olan Bıçakçı, bir süre önce evinde beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, burada yoğun bakım servisine alındı.

Üç gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bıçakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da öğretmen bir ailenin evladı olarak 1956'da dünyaya gelen Bıçakçı, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi (Rumeli Hisarı Spor Akademisi) ilk mezunları arasında yer aldı.

Biri kız iki çocuk babası olan Bıçakçı, Türk sporuna sayısız sporcu ve antrenör yetiştirdi.

Bıçakçı'nın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Serdivan ilçesindeki Sapak Camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Bıçakçı'nın vefatının ardından Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayınlandı.

Mesajda, "Türk sporuna ve Sakarya'ya sayısız sporcu ve antrenör yetiştiren emekli havalı silahlar, milli takım ve il spor müdürlüğümüz antrenörlerinden Bülent Bıçakçı'yı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, Türk sporuna ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri

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