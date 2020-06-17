Eski aşkına yazdığı şarkıyı okudu
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Eski aşkına yazdığı şarkıyı okudu

Her daim çok konuşulan hit şarkılarla hayranlarının karşısına çıkan İsmail YK, yaza damgasını vuracak slow'u 'Yaktırdın Bir Sigara'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Eski aşkına yazdığı şarkıyı okudu
17.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:26

Her daim çok konuşulan hit şarkılarla hayranlarının karşısına çıkan İsmail YK, yaza damgasını vuracak slow'u 'Yaktırdın Bir Sigara'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Musicom etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkı, aynı zamanda İsmail YK'nın yaşadığı acı bir ayrılığın hatırası olma özelliğini taşıyor. Çok duygusal bir döneminde bu şarkıyı kaleme aldığını vurgulayan İsmail YK " Güzel başlayan ama mutsuz biten bir ilişkinin ardından hissettiğim duyguları cümlelere dökmüştüm. Yıllarca bu şarkıyı söylemeye cesaret edemedim ama pandemi bana kendimle hesaplaşma imkanı sundu. İçimdeki defterleri bir bir kapattım" dedi. Şarkının klibi Beykoz'da yer alan bir villada 24 saatte tamamlanırken yönetmen koltuğunda Erkan Nas yer aldı. Sosyal medyada özellikle dikkat çeken ve sanatçının hayranlarının dile getirdiği ağlama sahnelerini İsmail YK'nın hiçbir müdahale olmadan gerçekleştirdiği öğrenildi. Kısa sürede büyük ilgi gören şarkıyla ilgili müzikseverler 'İsmail YK'nın slow şarkılarını dinleyince insan hüznü ve aşkı bir arada yaşıyor söylemlerinde bulundu.



Kaynak: Snob Magazin

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