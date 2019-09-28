Eski askerlerden Diyarbakır annelerine destek

28.09.2019 13:52

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan eski askerler Kırşehir'de buluşarak, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı.

Yaklaşık 80 eski asker ve yakınları, geleneksel buluşmalarını bu yıl Kırşehir'de gerçekleştirdi. Ahi Evran Külliyesine giderek dua eden grup, Cacabey Meydanına kadar yürüdü, burada Türk bayrağı ve "Gönlümüz Diyarbakırlı Annelerle" yazılı pankart açtı.

Kendilerini "Kozluk asker arkadaşları" olarak adlandıran grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Çavuşoğlu, 34 yıl önce görev yaptıkları aynı azim ve ruhla terhis olmalarına rağmen her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti.

PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını kurtarmak için HDP İl Binası önünde bekleyen bütün ailelerin meselesinin Türkiye'nin meselesi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yüreği yanan ailelerin bekleyişine çare olunması gerektiğini vurguladı.

Terör örgütlerinin hem gençlere ailelere hem de Türkiye'nin geleceğine saldırdığını dile getiren Çavuşoğlu, dağa kaçırılan gençlerin salıverilerek acılı ailelerine kavuşması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA