Eski asistanı, New York Valisi Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
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Eski asistanı, New York Valisi Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Eski asistanı, New York Valisi Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW New York Valisi Andrew Cuomo'nun eski asistanının, cinsel taciz iddiasıyla Vali hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

NEW New York Valisi Andrew Cuomo'nun eski asistanının, cinsel taciz iddiasıyla Vali hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan kadın, 5 Ağustos akşamı New York eyaletinin başkenti Albany'de emniyet yetkilileri ile yaptığı bir toplantı sonrasında Vali Cuomo hakkında cinsel taciz nedeniyle resmi suç duyurusunda bulundu.

Cuomo'nun eski asistanı, müfettişlere, Valinin 31 Aralık 2019'da ofisinde birlikte "selfie" çekmelerini istediği sırada cinsel tacizde bulunduğunu, çektiği fotoğrafı kimseyle paylaşmamasını istediğini, kendisinin de işini kaybetmekten korktuğu için olanları kimseye anlatmadığını söyledi.

Suç duyurusunun ardından Albany Savcılığı ile iletişime geçtiklerini açıklayan Emniyet Müdürü Craig Apple, iddialarla ilgili yeterli delil bulunması durumunda Cuomo'nun gözaltına alınabileceğini bildirdi.

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

New York Başsavcısı Letitia James'ın 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından kamera karşısına çıkan Vali, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Ağustos'ta Cuomo'nun istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de benzer çağrılarda bulunmuştu.

New York eyaleti, 5 Ağustos'ta Vali Cuomo'ya hakkındaki suçlamalara karşı ek kanıt sunması için süre vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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