Eski aşıkların pişti gecesi

Mekan içerisinde dudak dudağa görüntülenen çiftin keyfi oldukça yerindeydi. Bir ara mekana Ediger'in eski sevgilisi Bahadır Gürceer geldi.

Mekan içerisinde köşe kapmaca oynayan eski sevgililer, bir arada görülmemek için büyük çaba sarf etti.

Çıkışta farklı yönlere giden eski sevgililer, aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı.

İŞTE O KARELER...