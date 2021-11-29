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Eski aşıkların pişti gecesi

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Eski aşıkların pişti gecesi

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam yeni sevgilisi Eren Kesimer'le Meg Bebek'teydi. Ediger, mekanda eski sevgilisi Bahadır Gürceer ile pişti oldu. İşte detaylar...

Mekan içerisinde dudak dudağa görüntülenen çiftin keyfi oldukça yerindeydi. Bir ara mekana Ediger'in eski sevgilisi Bahadır Gürceer geldi.

Mekan içerisinde köşe kapmaca oynayan eski sevgililer, bir arada görülmemek için büyük çaba sarf etti.

Çıkışta farklı yönlere giden eski sevgililer, aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı.

İŞTE O KARELER...

Eski aşıkların pişti gecesi

Eski aşıkların pişti gecesi

Eski aşıkların pişti gecesi

Eski aşıkların pişti gecesi

Eski aşıkların pişti gecesi

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