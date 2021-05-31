Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı
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Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı

Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, dün gece saatlerinde eski arkeoloji müzesinde çıkan yangının fuel oil tankından çıktığını ve 3 saatlik çalışmanın ardından yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, dün gece saatlerinde eski arkeoloji müzesinde çıkan yangının fuel oil tankından çıktığını ve 3 saatlik çalışmanın ardından yangının tamamen söndürüldüğünü söyledi.

Dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesinde bulunan eski arkeoloji müze binasında çıkan yangında binada hasar oluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, müzedeki yangını 23: 14'te ihbar aldıklarını ve 4 araç 15 personel ile yangına müdahale ettiklerini söyledi. Kızılkan, "Dün gece 23.14 itibari ile ihbarı alan ekiplerimiz, olay yerine seyir haline geçti. Toplamda 4 araç 15 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olaya müdahil oldu. Olay yerine seyir halindeyken, bir patlama olduğu şeklinde bilgiler geldi. Ekiplerimiz kazan dairesinde fuel oil tankının olduğu yerde yangın olayının meydana geldiğini tespit etmek suretiyle 2 giriş kapısını itfaiye malzemeleri ile açtı. Bodrum katına köpük işleyerek yangını kontrol altına aldılar. Buna bağlı olarak da toplamda 3 saatin üzerinde olay yerinde bir çalışmamız devam etti" ifadelerini kullandı.

Kızılkan, "Orası boşaltılmış ve müzedeki bütün malzemeler kale içerisine yeni yapılan yere transfer edilmişti. Buna bağlı olarak sadece islenmeden dolayı bodrum katta fuel oil tankının bulunduğu bölgede köpük ve suya ile maddi hasarlı bir yangını atlatmış olduk. Herhangi bir can kaybı veya müzeye ait herhangi bir malzemenin olmaması da bizim için bir avantaj oldu" dedi. - KAYSERİ

Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı
Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı
Eski arkeoloji müzesindeki yangının nedeni, fuel oil tankı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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